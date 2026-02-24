Se viralizó el violento video que protagonizó Eduardo Carrera en Gran Hermano hace más de 20 años
Arrancó una nueva edición de Gran Hermano y sorprendió el regreso del exparticipante, que se había ido hace más de 20 años en medio de un escándalo.
Con una apuesta renovada, la edición 2026 de Gran Hermano debutó este lunes en la pantalla de Telefe bajo el nombre Generación Dorada, combinando figuras conocidas, influencers y exjugadores históricos del ciclo. Entre los regresos más resonantes aparece el de Eduardo Carrera, quien vuelve a competir más de 20 años después de su escandalosa salida.
Luego del ingreso de Emanuel Di Giogia, la gala inaugural tenía preparada otra sorpresa: la confirmación de que Carrera también atravesaría nuevamente la puerta de la casa, tras aquel episodio violento que protagonizó con Romina Orthusteguy y que terminó con su expulsión.
Durante aquella temporada, marcada por discusiones constantes, la situación explotó cuando, en medio de una pelea, el participante salió al patio y lanzó una copa contra el piso. Previamente había reaccionado con enojo al caer a la pileta y arruinar sus cigarrillos, lo que generó inquietud tanto entre sus compañeros como en la audiencia.
A raíz de ese comportamiento, recibió un fuerte rechazo dentro y fuera del reality, e incluso surgió preocupación por la integridad de Orthusteguy, quedando con el paso del tiempo etiquetado en redes como “el violento de Gran Hermano 3”. Aun así, decidió postularse otra vez y la producción aceptó sumarlo a esta edición especial.
En su video de presentación, el propio Carrera expresó: “Soy Eduardo Carrera y hace más de 20 años yo estuve en la casa de Gran Hermano. Hoy vengo por mi revancha. No tengo victorias significativas, pero se sorprenderían con la cantidad de derrotas que logré sobrevivir”.
Respecto a su estrategia, también adelantó: “Espero que la experiencia me ayude para poder llegar hasta lo máximo y hasta el final. Seguramente aportaré humor y lo usaré como escudo. El que ríe último piensa mejor”.
Ya en sus primeras horas dentro del juego, se mostró especialmente cercano a Andrea del Boca y comentó ante otros participantes que le gustaría profundizar ese vínculo en la primera fiesta temática, ya que admitió sentirse muy atraído por la reconocida actriz.
