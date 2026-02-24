Se viralizó el violento video que protagonizó Eduardo Carrera en Gran Hermano hace más de 20 años

Respecto a su estrategia, también adelantó: “Espero que la experiencia me ayude para poder llegar hasta lo máximo y hasta el final. Seguramente aportaré humor y lo usaré como escudo. El que ríe último piensa mejor”.

Ya en sus primeras horas dentro del juego, se mostró especialmente cercano a Andrea del Boca y comentó ante otros participantes que le gustaría profundizar ese vínculo en la primera fiesta temática, ya que admitió sentirse muy atraído por la reconocida actriz.

El violento video que Eduardo Carrera protagonizó hace más de 20 años

Eduardo