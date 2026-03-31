Feroz "derecho a réplica" de Zoe Bogach contra su ex Manuel Ibero: "Me sentí humillada"

En este sentido, siguió: "Quiero decirles que todo se sabe, que nunca se rindan, que nunca bajen los brazos, que pueden salir adelante. Y se los digo de corazón. También agradecerle a la producción por ponerme acá".

"Y te voy a hablar a vos. Sí. Vos podrás estar vendiendo el personaje que estás vendiendo del buenito, el caballero, el que me vendiste a mí durante dos años. Pero, nene, no sos tan inteligente. Poquito a poquito se te está cayendo la careta", cerró Zoe, ante la falta de respuesta de Manuel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2039159306252075236&partner=&hide_thread=false Zoe enfrentó a Manu: lo acusa de manipulación y humillación



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