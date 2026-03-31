Feroz "derecho a réplica" de Zoe Bogach contra su ex Manuel Ibero: "Me sentí humillada"
La exparticipante de Gran Hermano ingresó en la edición Generación Dorada para un último careo con su exnovio. Mirá.
"Derecho A Réplica" (D.A.R.) es el nuevo recurso que implementó Gran Hermano Generación Dorada y que permite que personas del exterior puedan ingresar a hacer su descargo frente a cualquier jugador, en caso de ser mencionadas dentro de la casa más famosa del país.
Por ello, Zoe Bogach aprovechó la oportunidad para apuntar contra Manuel Ibero, su exnovio, quien se encargó de nombrarla durante la convivencia, asegurando que ella no se podía quejar de que él la haya manipulado, sólo porque "ella lo permitió".
Con el recurso al alcance de sus manos, la exparticipante del reality volvió a la casa y dijo: "Estoy acá, no para generar ningún tipo de conflicto, sino para marcar cómo vos me hiciste sentir. Para cerrar esta etapa, por respeto hacia mí misma. Vos, el primer día que entraste a casa, no habían pasado ni 24 horas, que admitiste durante todos tus compañeros que yo era una hipócrita por haberme dejado manipular", comenzó la joven.
Y añadió: "¿Cómo yo iba a pensar durante dos años de relación que tuvimos que vos me estabas manipulando, Manuel? Yo creí que vos me estabas amando. La realidad es que me sentí bastante humillada en ese momento, debo admitirlo, porque lo dijiste así, abiertamente, en la televisión argentina, como si nada".
"Y lograste abrir otra herida más en mí. Pero hoy me siento fuerte y firme, y por eso estoy acá, usando mi derecho", continuó, para luego dirigirse al público: "También les quiero hablar a todas las personas que sintieron empatía conmigo y agradecerles. Y hablarles también a las personas que sufrieron manipulación o se dieron cuenta con esto que pasó conmigo, que estaban siendo manipuladas".
En este sentido, siguió: "Quiero decirles que todo se sabe, que nunca se rindan, que nunca bajen los brazos, que pueden salir adelante. Y se los digo de corazón. También agradecerle a la producción por ponerme acá".
"Y te voy a hablar a vos. Sí. Vos podrás estar vendiendo el personaje que estás vendiendo del buenito, el caballero, el que me vendiste a mí durante dos años. Pero, nene, no sos tan inteligente. Poquito a poquito se te está cayendo la careta", cerró Zoe, ante la falta de respuesta de Manuel.
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