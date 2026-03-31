Quién es el líder de la semana en Gran Hermano: a quiénes fulminó y a quién dio inmunidad
Uno de los participantes ganó la prueba, obtuvo grandes beneficios y modificará la placa de este miércoles.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada ya tiene a su nuevo líder, y no es una cara nueva en ese rol. Martín volvió a imponerse en la prueba semanal y, por segunda vez en la competencia, se quedó con el liderazgo en una instancia clave del juego.
El triunfo no solo le aseguró una posición de poder, sino también la posibilidad de tomar decisiones que impactan de lleno en la estrategia general. Como parte de los beneficios, tuvo la oportunidad de fulminar a dos compañeros, es decir, enviarlos directamente a placa, y además quitarles la posibilidad de emitir su voto en la próxima nominación.
A quién fulminó el nuevo líder de Gran Hermano
Una vez que recibió la noticia, sin dudar, Martín apuntó contra dos figuras de peso dentro de la casa: Andrea del Boca y La Maciel. Ambos nombres resuenan fuerte en el juego, por lo que su decisión no pasó desapercibida y generó todo tipo de reacciones entre los participantes.
Pero eso no fue todo. El líder también debía otorgar inmunidad a un compañero, y en ese contexto eligió proteger a Brian Sarmiento, quien venía atravesando días difíciles dentro de la casa en medio de conflictos y tensiones con otros jugadores. Sumado a que pasó su primer mano a mano y eliminó a Franco.
De esta manera, el movimiento de Martín reconfigura por completo el panorama de cara a la gala de nominación de este miércoles. Con dos jugadores fuertes ya en placa y sin posibilidad de votar, y un aliado resguardado, el tablero quedó marcado por una jugada que puede resultar determinante en el rumbo de la competencia.
Ahora, resta ver cómo reaccionarán sus compañeros y qué estrategias surgirán en las próximas horas, en una casa donde cada decisión pesa y puede acercar, o alejar, el sueño de llegar a la final.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario