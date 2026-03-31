Por qué Tamara Paganini evitó mencionar a Marcelo Corazza en Gran Hermano: "Ganó un suplente", dijo
Tras su ingreso, los ya participantes la inundaron a preguntas sobre su pasado en el reality y fue allí cuando sorprendió la omisión del nuevo ingreso.
Después de un cuarto de siglo, Tamara Paganini volvió a cruzar la puerta de la casa más famosa del país. En el marco de la edición Gracias Hermano Generación Dorada, la histórica participante fue recibida como una verdadera estrella: entre aplausos, euforia y el ritmo de "Amor narcótico".
No obstante, entre la algarabía que despertó entre los ya participantes y el cálido saludo de bienvenida del "Big", lo que más llamó la atención fue la astuta maniobra de Paganini para no mencionar a Marcelo Corazza, actualmente procesado por corrupción de menores.
Ante la consulta de quién se llevó el premio en aquel entonces, la rubia se limitó a decir: “Un suplente”. El episodio tuvo lugar cuando Yanina Zilli se encargaba de halagar a la rubia, asegurando que a quienes más recordaba de la primera edición era a Tamara y a Gastón Trezeguet.
Seguidamente, la exvedette consultó quién había ganado la pionera temporada del 2001 en la Argentina y fue sorprendida por una corta respuesta de la nueva ingresante.
En redes sociales, los seguidores del programa no tardaron en especular con que Tamara habría recibido instrucciones precisas de la producción para "borrar" de la narrativa al profesor de educación física que le ganó la final en el 2001, dada su complicada situación judicial.
Al ser una "Generación Dorada" que busca celebrar la historia del programa en sus 25 años, mencionar a Corazza resulta sumamente incómodo para la producción y para los mismos exparticipantes. Aunque en el pasado Tamara manifestó cariño personal por él y se mostró en shock por las acusaciones, hoy en día, al reincorporarse a la televisión abierta en un formato familiar y masivo, la estrategia más segura es omitir el nombre para evitar asociaciones negativas o polémicas que opaquen su regreso.
Sin lugar a dudas, una decisión que pocos creen que haya nacido en el corazón de la rubia, sino en la mente de la producción.
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