Por qué Tamara Paganini evitó mencionar a Marcelo Corazza en Gran Hermano: "Ganó un suplente", dijo

Al ser una "Generación Dorada" que busca celebrar la historia del programa en sus 25 años, mencionar a Corazza resulta sumamente incómodo para la producción y para los mismos exparticipantes. Aunque en el pasado Tamara manifestó cariño personal por él y se mostró en shock por las acusaciones, hoy en día, al reincorporarse a la televisión abierta en un formato familiar y masivo, la estrategia más segura es omitir el nombre para evitar asociaciones negativas o polémicas que opaquen su regreso.

Sin lugar a dudas, una decisión que pocos creen que haya nacido en el corazón de la rubia, sino en la mente de la producción.