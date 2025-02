Gran Hermano: la familia de Martina explicó por qué no le contaron sobre la muerte de su abuela

La situación se complicó aún más cuando, durante la última gala de nominación, Martina, sin estar al tanto de la noticia, dedicó un emotivo saludo en vivo a su abuela: “Un beso a mi abuela, que la amo y extraño mucho”. Esta expresión de cariño resultó aún más conmovedora al conocerse el triste desenlace.

El notero del programa LAM fue a buscar a los familiares de Martina para entender las razones detrás de esta decisión que genera cientos de comentarios al respecto. A la salida de la tribuna de Gran Hermano, los familiares, visiblemente reservados, explicaron que no era un tema que quisieran discutir públicamente. "De eso no vamos a hablar porque es una decisión familiar y decidimos no exponerlo. Fue algo familiar. Cuando salga, le contaremos...", afirmaron, evitando brindar más detalles.

"Son cuestiones muy personales que solo nosotros conocemos. Que la gente hable lo que quiera, nosotros estamos tranquilos con nuestra decisión", agregaron, manteniendo su postura sobre no revelar los pormenores relacionados con el fallecimiento de la abuela de Martina.

Por su parte, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), reveló que, antes de ingresar al reality, a los participantes se les consulta cómo desean que se manejen situaciones difíciles como esta. Es posible que Martina haya solicitado no ser informada sobre ciertos sucesos trágicos en el exterior, por más dolorosos que fueran.

"La producción de Gran Hermano me explicó que antes de ingresar, les preguntan a los participantes cómo desean que se manejen estos casos... y Martina había pedido que solo la avisen en caso de la muerte de sus padres o hermanos. Sin embargo, la familia decidió no contarle nada, porque temen que si se entera, se irá y abandonará el juego", explicó Ángel de Brito.

