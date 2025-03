Gran Hermano: la feroz pelea entre Luciana y Eugenia que podría terminar en sanción

Luciana, en respuesta, negó cualquier intención de perjudicarla y contraatacó: "Cero. Sin embargo, a mí me dicen de vos que vos sos la quilombera. Sentí que me viniste a contar como con mala leche". Esta declaración encendió aún más la discusión, llevando a Eugenia a defenderse con vehemencia.

"Yo no he dicho con mala leche, es decir, la que tenía mala leche sos vos. Si vos has ido a contar algo que yo he dicho en el cuarto, que se los he dicho de ingenua y pelo... que soy", respondió molesta. El intercambio subió de tono con acusaciones cruzadas. "Me quisiste chicanear desde un lado... viste, como tremendo", afirmó Luciana, mientras que Eugenia le contestó con incredulidad: "¿Yo te quería chicanear? Yo he ido al cuarto y ustedes me han preguntado".

pelea gran hermano

La bailarina, sin dar nombres, insistió en que había escuchado comentarios negativos sobre su compañera. "Ahora que me acabas de decir, ‘me han dicho que sos una quilombera’. ¿Quién te ha dicho que soy quilombera?", preguntó Eugenia, aunque Luciana se negó a revelar la fuente con un tajante: "No importa".

El cruce continuó con una nueva crítica de Luciana, quien sugirió que los participantes más recientes estaban aprovechando las disputas de los originales para ganar protagonismo. "Lo que yo siento es que están muy de espectadores y se agarran de situaciones de los originales para tener contenido, clips. Entonces me hace dudar un montón de vos", argumentó.

Sin intenciones de dar el brazo a torcer, Eugenia cerró la discusión con una reflexión directa: "Yo no tengo medias vueltas. Siento que todo lo que hable con vos puede ser usado en mi contra y que tergiversás las cosas. Yo te doy la oportunidad, y espero que vos me la des si quieres, de algún día charlar bien. A ver si a mí se me cambia esta percepción que tengo de vos. Hay algo de vos que no me cierra".

El enfrentamiento entre ambas dejó claro que la convivencia en la casa está lejos de ser pacífica y que las alianzas y estrategias seguirán marcando el ritmo del juego en Gran Hermano 2025.