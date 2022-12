Gran Hermano: la madre de Julieta contó el momento más duro que le tocó vivir a su familia

Patricia contó que Julieta nació en 2001 y en ese momento no tenían dinero. "Cuando se estaba yendo en helicóptero De la Rúa, mi marido decidió dejar de trabajar. Teníamos un auto que salía la cuota 600 pesos y él ganaba 550. La pasamos muy mal. Nos llevó unos años salir adelante, pero por suerte tengo un marido muy laburador y pudimos salir adelante", contó en "El Show de Ulises Jaitt” por Radio XLFM.

Qué dijo de la Pelea entre Coti y Julieta

Por otro lado, Patricia fue consultada sobre la pelea entre Coti y Julietay aseguró que: "Entiendo lo que dice mi hija que se siente traicionada porque nunca lo hubiera hecho, ella no hubiera ido por sus amigas, excepto que estén en instancias finales y no le quedase otra. Ayer que la escuché hablar con Agustín dijo “esto no se me va a pasar”. Conociéndola, no se le va a pasar. Cuando alguien se le cae el corazón se cae", manifestó.

Por qué pelearon Coti y Julieta

La salida de Daniela de la casa de Gran Hermano generó un gran revuelo porque, entre otras cosas, dejó en evidencia una jugada poco simpática que tuvo Coti con quienes llamaba “amigas”.

La correntina les “hizo la espontánea” a Julieta (tres votos) y a Daniela (dos votos) y aunque aún lo sigue negando, sus colegas no le creen y la relación entre las tres está totalmente quebrada y recientemente se vivió una situación muy tensa entre ellas.

"No me importa si me decís que afuera no me querés ver, para mí esto es juego. El dÍa que tenga que votarlas las voy a votar. Traidora no soy, porque no las voté nunca, pero si algún día lo tengo que hacer lo voy a hacer”, dijo Coti quien se empecina con mantener la mentira.

“Está bueno que lo digas porque nos habías dicho que nunca nos ibas a votar. El pacto fue entre las cuatro”, le recordó Romina, mientras Coti seguía gritando que todo era un juego y que ella no era ninguna traidora.

“¿Qué te pasa? te ponés como loca, porque tenés el culo sucio, ya sabemos que venís a jugar, a vos te gritan traidora todos los días. Ya sabemos cómo sos, ya nos dimos cuenta cómo sos, no hace falta que aclares que venís a jugar. No sabía que era verdad que estaba bueno nominar amigas. Yo al menos falsa no soy. La gente lo ve todo, ya lo sabemos y ya lo comprobamos”, le recordó Julieta indignada.