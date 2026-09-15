Zoe Bogach lanzó una durísima advertencia a quienes quieran entrar a Gran Hermano 2027: "Te arruina"
La exparticipante del reality sorprendió con un contundente mensaje en redes y apuntó contra las consecuencias que puede dejar la experiencia.
La nueva convocatoria para formar parte de Gran Hermano 2027 generó entusiasmo entre quienes sueñan con ingresar a la casa más famosa del país. Sin embargo, una exparticipante del reality sorprendió al reaccionar públicamente y lejos de incentivar a sus seguidores a probar suerte, lanzó una fuerte advertencia.
Se trata de Zoe Bogach, quien fue parte de una de las últimas ediciones del programa y utilizó sus redes sociales para referirse a las consecuencias que, según su experiencia, puede dejar el aislamiento y la exposición permanente frente a las cámaras.
A través de un video publicado en TikTok, la influencer fue contundente al hablarle directamente a quienes estén pensando en completar el formulario de inscripción. “Te doy un consejito: no te anotes. Si no querés salir más pirado, no te anotes porque ese programa te arruina la cabeza”, expresó.
El fuerte mensaje de Zoe Bogach para quienes quieran entrar a Gran Hermano
La exparticipante también puso el foco en los jóvenes que buscan formar parte del reality y se dirigió especialmente a los padres de quienes todavía tienen 18 años. En ese sentido, les pidió que intervengan antes de que sus hijos decidan presentarse al casting.
“Si tu hija de 18 años se quiere anotar no la dejes, que vaya a la facultad o a cualquier otro lado”, sostuvo Zoe, dejando en claro su postura sobre el impacto que puede tener atravesar una experiencia de este tipo a una edad temprana.
Lejos de suavizar sus declaraciones, la influencer continuó describiendo cómo vivió el después de su paso por el programa. Según expresó, el aislamiento y la exposición pueden generar consecuencias que van más allá de los meses dentro de la casa.
“Te juro que salís mambeado, te arruinan la psiquis. Después me lo vas a agradecer”, afirmó en el cierre de su descargo.
Las declaraciones de Zoe se conocieron justo cuando Gran Hermano 2027 vuelve a abrir sus puertas para quienes quieran convertirse en los próximos participantes. Su testimonio rápidamente llamó la atención por el tono de la advertencia y volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de qué implica atravesar un reality de convivencia, con aislamiento, cámaras permanentes y una enorme exposición pública.
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