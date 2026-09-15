Zoe Bogach lanzó una durísima advertencia a quienes quieran entrar a Gran Hermano 2027: "Te arruina"

Lejos de suavizar sus declaraciones, la influencer continuó describiendo cómo vivió el después de su paso por el programa. Según expresó, el aislamiento y la exposición pueden generar consecuencias que van más allá de los meses dentro de la casa.

“Te juro que salís mambeado, te arruinan la psiquis. Después me lo vas a agradecer”, afirmó en el cierre de su descargo.

Las declaraciones de Zoe se conocieron justo cuando Gran Hermano 2027 vuelve a abrir sus puertas para quienes quieran convertirse en los próximos participantes. Su testimonio rápidamente llamó la atención por el tono de la advertencia y volvió a poner sobre la mesa el debate acerca de qué implica atravesar un reality de convivencia, con aislamiento, cámaras permanentes y una enorme exposición pública.