Qué pasa hoy martes en la final de Gran Hermano y cuándo se conocerá a la ganadora

La jornada estará pensada como un cierre de temporada, con distintos reconocimientos y premios para quienes formaron parte de esta edición. Así, después de conocer a la ganadora, el programa tendrá una última celebración junto a buena parte de los protagonistas que pasaron por la casa.

De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada encara sus últimos capítulos con una agenda cargada de sorpresas y emociones, mientras las finalistas esperan conocer quién será la última participante en quedar dentro de la casa y llevarse el título de esta temporada.