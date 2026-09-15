Qué pasa hoy martes en la final de Gran Hermano y cuándo se conocerá a la ganadora
La definición entra en su etapa decisiva con una noche especial para las dos finalistas y varias sorpresas antes del último momento en la casa.
La final de Gran Hermano Generación Dorada atraviesa sus últimos días y este martes tendrá una nueva emisión especial de cara a la definición del reality. Después de una temporada que comenzó el 23 de febrero, la casa ya se prepara para vivir sus últimas horas con las finalistas.
Durante la gala de este martes, habrá una sorpresa especialmente preparada para las dos participantes que llegaron a esta instancia. Según se anticipó, algunos de los exparticipantes podrían volver a ingresar durante unos minutos para acompañarlas, darles fuerzas y compartir con ellas este momento tan particular.
Cuándo se conocerá a la ganadora de Gran Hermano
La gran definición llegará el miércoles, cuando finalmente se conozca quién se consagrará como la ganadora de esta temporada. Ese será también el momento en que una de las finalistas tendrá la responsabilidad de realizar el gesto que marcará el cierre definitivo del reality: apagar la luz de la casa.
La vivienda permaneció encendida durante casi siete meses y se convirtió en el escenario de una extensa convivencia que tuvo eliminaciones, alianzas, peleas, romances, desafíos y todo tipo de situaciones que marcaron la edición.
Pero la celebración no terminará con la coronación. El jueves habrá una suerte de fiesta especial en el estudio de Telefe, con la presencia de exparticipantes, las finalistas y los panelistas.
La jornada estará pensada como un cierre de temporada, con distintos reconocimientos y premios para quienes formaron parte de esta edición. Así, después de conocer a la ganadora, el programa tendrá una última celebración junto a buena parte de los protagonistas que pasaron por la casa.
De esta manera, Gran Hermano Generación Dorada encara sus últimos capítulos con una agenda cargada de sorpresas y emociones, mientras las finalistas esperan conocer quién será la última participante en quedar dentro de la casa y llevarse el título de esta temporada.
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