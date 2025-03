Gran Hermano: Luciana usó una frase para defenderse que enojó fuerte a Ulises

"No fue mi intención, me pareció correcto que me lo dijera en la habitación y, de mi parte, hay distancia. No sentí que lo incomodaba, incluso con Ulises, que somos de la comunidad, una se siente cómoda porque sabe que no hay falta de respeto. Era más por ese lado y no con doble sentido", explicó Luciana en vivo.

Embed - Luciana dijo que Ulises "es de la comunidad" y armó más escándalo tras el acoso denunciado por Bati

Su comentario generó una reacción inmediata en Ulises, quien hizo un gesto de disgusto. Del Moro notó su incomodidad y le preguntó si quería responder, pero él cortó la conversación con una frase contundente: "No hablo del tema".

Al salir del vivo, Ulises se dirigió a la cabina de streaming y allí profundizó su postura: "No me referencio en estas situaciones que ponen incómodo a un tercero. Mi nombre fue expuesto en un vivo y no quise hablar más del tema porque tengo un apellido que cuidar".

Bati Gran Hermano

Sus palabras evidenciaron su malestar con lo ocurrido y con el hecho de que otra persona pusiera sobre la mesa un aspecto de su intimidad que él había decidido mantener en privado. Incluso el conductor respaldó su postura, recordando que cada participante elige qué aspectos de su vida personal compartir en el juego.

Para cerrar el tema, el participante cordobés dejó una última declaración contundente: "Nada tengo que ver con esa palabra, con ser comunidad o dejar de ser comunidad".