Gran Hermano: Nano incomodó a Luciana con sus comentarios y piden sanción

Así lo contó ella misma en una charla con Chiara. En la última fiesta, por lo que explicó Nano se le insinuó, pero tratándola de trabajadora sexual. Es más, fue la misma Luciana quien le tuvo que pedir que no haga más ese tipo de comentarios.

"A vos te iba y te decía cosas ayer en la fiesta, ¿no? ¿Qué te decía?", le preguntó Chiara. En tanto, Luciana respondió visiblemente molesta: "Yo justo fui al baño y después le tuve que decir porque a mi me incomodó".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/TronkOficial/status/1880682614836633931?s=09&partner=&hide_thread=false "QUÉ PRECIO TIENE TU FERNET? ESTOY DISPUESTO A LO QUE QUIERAS"



Luciana dice que se incomodó con un comentario de Nano#GranHermano pic.twitter.com/54TN4uu2E1 — TRONK (@TronkOficial) January 18, 2025

Después de esto, contó las frases que le lanzaba Nano: "¿Qué precio tiene tu ferretería? Estoy dispuesto a lo que quieras". Esto generó una reacción de risa en Chiara, quien en algún momento fuera pareja de Nano, mientras que los usuarios de redes se mostraron indignados.

Es más, varios de los televidentes piden una sanción a Nano por no respetar a Luciana cuando le aclaró estar incómoda. Aún así, hay que destacar que, por ahora, desde el canal no se pronunciaron al respecto y no se sabe qué van a hacer o si efectivamente cumplirán con el pedido de la gente.

Lo cierto es que, desde su ingreso al reality, Luciana ha sufrido distintos comentarios que causaron indignación. Es más, Delfina fue la primera eliminada del show por ser quién más ha criticado a Luciana en esta edición del programa de Telefe.