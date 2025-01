Gran Hermano: participante se quiere ir y pide al público que la eliminen

En este marco, todos los jugadores iniciaron una campaña en busca de votos positivos, ya que los fans deberán votar a aquel o aquellos que quieran que sigan, al menos una semana más, en la casa más famosa del país.

Sin embargo, una participante sorprendió con su decisión de pedir todo lo contrario: que no la voten así es la menos apoyada y por lo tanto deja el reality, ya que quiere ser eliminada.

"Ya como que tiré la toalla. Últimamente no estuve bien de salud, y mi familia sabe. Yo creo que hasta aquí llegué. Di lo mejor de mí. Agradezco a cada persona que me acompañó, a la producción y a Gran Hermano. Les quiero pedir que no me voten y me quiero ir por la puerta grande, como me merezco", reconoció Petrona entre lágrimas.

petrona gran hermano

La mujer fue al stream de Gran Hermano para hacer esta solicitud. Sabe que tiene a su disposición abandonar por voluntad propia a través de la puerta giratoria, pero al parecer no es ese su deseo.

"Que me perdone la gente que me ha seguido. Fueron dos meses hermosos, con gente increíble", dijo Petrona en su pedido, que no tardó en volverse viral.

Hasta el momento, fueron dos los participantes que usaron la puerta giratoria para dejar el reality aunque por diferentes motivos: Keila fue expulsada por decisión de Gran Hermano, y en su lugar ingresó Katia; mientras que Andrea sí dejó por su propia decisión debido a problemas de salud, dando lugar al reingreso de Jenifer por medio del repechaje.