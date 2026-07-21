Gran Hermano: Emanuel quedó eliminado tras perder el mano a mano con Sol
Uno de los participantes con mayor recorrido en la competencia se despidió del reality luego de una definición cargada de tensión que sorprendió a los fanáticos.
La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió este lunes una de sus galas más electrizantes. En un versus que mantuvo el suspenso hasta el anuncio final, Emanuel Di Gioia se convirtió en el nuevo eliminado del reality al perder el duelo telefónico frente a Solange Sol Abraham.
La definición era una de las más esperadas por el público. Ambos participantes llegaban con una historia marcada por enfrentamientos, diferencias estratégicas y varios cruces que habían alimentado la rivalidad durante las últimas semanas de competencia. Esa tensión volvió a quedar en evidencia antes de que Santiago del Moro revelara el resultado.
Finalmente, el conductor anunció que Sol seguiría en carrera por el premio mayor y que Emanuel debía abandonar la casa, una resolución que generó sorpresa entre los seguidores del programa, ya que muchos lo consideraban uno de los candidatos con mayores posibilidades de llegar a la instancia decisiva.
Antes de cruzar la puerta de salida, Emanuel se despidió con emoción de sus compañeros, agradeció el apoyo recibido durante su estadía y les deseó suerte a quienes continúan en competencia. Su partida modifica nuevamente el tablero del juego y obliga a los participantes a reconfigurar alianzas y estrategias de cara a la recta final del certamen.
Como ocurre tras cada gala de eliminación, las redes sociales explotaron con reacciones divididas. Mientras algunos usuarios celebraron la continuidad de Sol, otros lamentaron la salida de Emanuel, uno de los jugadores que más protagonismo había tenido a lo largo de la temporada y cuya eliminación promete cambiar el rumbo del reality.
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