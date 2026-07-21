Gran Hermano: Emanuel quedó eliminado tras perder el mano a mano con Sol

Antes de cruzar la puerta de salida, Emanuel se despidió con emoción de sus compañeros, agradeció el apoyo recibido durante su estadía y les deseó suerte a quienes continúan en competencia. Su partida modifica nuevamente el tablero del juego y obliga a los participantes a reconfigurar alianzas y estrategias de cara a la recta final del certamen.