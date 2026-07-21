Aseguran que Sol Abraham dejó una millonaria deuda antes de ingresar a Gran Hermano: cuánto debe y a quién
En LAM (América), revelaron que la participante de GH debe millonarias expensas en su edificio de Recoleta y revelaron otros presuntos conflictos.
Mientras continúa su participación en Gran Hermano Generación Dorada, Sol Abraham quedó envuelta en una polémica por una situación que habría dejado pendiente antes de ingresar al reality. En LAM aseguraron que la participante adeudaría 1.600.000 pesos en concepto de expensas del edificio de Recoleta donde residía junto a su familia.
Según explicaron en el ciclo, aunque la deuda figuraría a nombre de su expareja, Marcelo Da Corte, el usufructo del departamento estaría registrado a nombre de la participante. “Las expensas son de un millón seiscientos mil pesos, están a nombre de su ex, pero el usufructo de la propiedad está a nombre de Sol. Ahora viven ahí la hermana, la mamá y la hija de ella”, detalló Pepe Ochoa durante el programa.
Sin embargo, el panelista sostuvo que el conflicto no se limitaría únicamente al aspecto económico. De acuerdo con su relato, Abraham también habría protagonizado varios inconvenientes con el consorcio del edificio. Entre las situaciones mencionadas, aseguró que existían diferencias con el encargado porque la participante le habría solicitado realizar tareas fuera de su jornada laboral. Además, habría mantenido discusiones con otros empleados del lugar.
Otro de los episodios relatados en LAM estuvo relacionado con un supuesto intento de pago de la deuda. “Quiso pagar las expensas con un cheque sin fondos y se armó un despelote con los vecinos”, afirmó Ochoa.
A su vez, el programa difundió el testimonio de un vecino del edificio, quien, sin nombrar a Sol Abraham, hizo referencia a un propietario que acumularía varios meses de mora. “Lo venimos soportando hace meses. Paga un mes y después deja de pagar varias cuotas”, expresó.
Qué dijeron sobre la vida de Sol Abraham antes del reality
En el mismo informe, los integrantes de LAM repasaron cómo era la vida de la participante antes de entrar a Gran Hermano Generación Dorada. Según comentaron, en sus redes sociales solía mostrar viajes, salidas y un estilo de vida asociado a un importante poder adquisitivo.
No obstante, indicaron que esa realidad habría cambiado tras su separación de Marcelo Da Corte, empresario con quien estuvo casada y tuvo una hija. De acuerdo con lo contado en el programa, ambos se conocieron mientras trabajaban en un canal de música y, luego del final de la relación, él optó por mantenerse alejado de los medios y preservar un perfil bajo, evitando quedar vinculado a la exposición que hoy tiene su expareja dentro del reality.
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