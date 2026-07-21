Aseguran que Sol Abraham dejó una millonaria deuda antes de ingresar a Gran Hermano: cuánto debe y a quién

Qué dijeron sobre la vida de Sol Abraham antes del reality

En el mismo informe, los integrantes de LAM repasaron cómo era la vida de la participante antes de entrar a Gran Hermano Generación Dorada. Según comentaron, en sus redes sociales solía mostrar viajes, salidas y un estilo de vida asociado a un importante poder adquisitivo.

No obstante, indicaron que esa realidad habría cambiado tras su separación de Marcelo Da Corte, empresario con quien estuvo casada y tuvo una hija. De acuerdo con lo contado en el programa, ambos se conocieron mientras trabajaban en un canal de música y, luego del final de la relación, él optó por mantenerse alejado de los medios y preservar un perfil bajo, evitando quedar vinculado a la exposición que hoy tiene su expareja dentro del reality.