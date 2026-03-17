Gran Hermano tiene nuevo líder: los impactantes beneficios de esta semana
El reality más famoso del país tuvo este martes una gala clave y que dividió a la casa en dos en la previa a las nominaciones.
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una noche de martes más que picante con una "Prueba del Líder" que cambió las reglas del juego de forma drástica. Manu se alzó con la victoria, obteniendo un paquete de beneficios inédito que lo posiciona como el participante más poderoso de la temporada hasta el momento.
Tras las primeras semanas de liderazgos con beneficios reducidos, la producción del reality de Telefe decidió otorgarle a Manu la inmunidad absoluta, como ocurría en ediciones previas. Esto significa que no podrá ser nominado por sus compañeros ni corre riesgo de abandonar la casa el próximo domingo.
Sin embargo, el primer plato fuerte de la noche llegó con la posibilidad de la "Fulminante". Manu no dudó y utilizó este recurso de inmediato: Cinzia fue la elegida y quedó automáticamente en la placa de nominados, sin posibilidad de ser salvada por el propio líder.
A la hora de elegir a la joven venezolana, el ganador de la prueba semanal argumentó que ve a la "hermanita" como una "jugadora fuerte" y una posible competencia.
Un beneficio que rompe la estrategia: el bloqueo de votos en Gran Hermano
La verdadera sorpresa de la noche, y que dejó en shock a los "hermanitos", fue el anuncio de Santiago del Moro sobre otro poder táctico. Esta vez, el líder tuvo la facultad de elegir a la mitad de sus compañeros para prohibirles nominar esta semana.
Esta medida rompe por completo cualquier tipo de alianza o "complot" previo, ya que un grupo masivo de participantes no tendrá voz en el confesionario este miércoles. La casa quedó sumida en un clima de desconfianza total, mientras Manu comienza a diagramar quiénes serán los encargados de definir la placa definitiva.
No pueden nominar este miércoles:
- Emanuel
- Sol
- Eduardo
- Danelik
- Pincoya
- Juanicar
- Yipio
- Luana
- Daniela
- Titi
- Maciel
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