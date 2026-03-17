Gran Hermano tiene nuevo líder: los impactantes beneficios de esta semana

Un beneficio que rompe la estrategia: el bloqueo de votos en Gran Hermano

La verdadera sorpresa de la noche, y que dejó en shock a los "hermanitos", fue el anuncio de Santiago del Moro sobre otro poder táctico. Esta vez, el líder tuvo la facultad de elegir a la mitad de sus compañeros para prohibirles nominar esta semana.

Esta medida rompe por completo cualquier tipo de alianza o "complot" previo, ya que un grupo masivo de participantes no tendrá voz en el confesionario este miércoles. La casa quedó sumida en un clima de desconfianza total, mientras Manu comienza a diagramar quiénes serán los encargados de definir la placa definitiva.

No pueden nominar este miércoles:

Emanuel

Sol

Eduardo

Danelik

Pincoya

Juanicar

Yipio

Luana

Daniela

Titi

Maciel