Gran Hermano: Tini y Hanssen sorprendieron con un beso que se volvió viral

A continuación, la conversación continuó con la intención de que nadie advirtiera lo sucedido. "¿Vamos? ¿Nos hacemos los boludos? ¿Vamos un rato a charlar a la pieza?", le propuso Hanssen. "¿Rato?", respondió ella, antes de advertir la presencia de otra participante: "Ah, estaba Sol, pensé que nos había visto otra persona".

Las redes estallaron con el nuevo acercamiento

Como era de esperar, el video no tardó en viralizarse y generó una catarata de comentarios entre los fanáticos del programa. Muchos recordaron que, apenas unos días antes, Tini ya había despertado rumores por el acercamiento que protagonizó con Fabio Agostini, por lo que este nuevo beso volvió a alimentar las especulaciones sobre sus vínculos dentro de la casa.

Mientras tanto, la convivencia continúa sumando capítulos inesperados y cada gesto entre los participantes o las visitas se convierte en tema de debate. En un juego donde cualquier movimiento puede cambiar el rumbo de la competencia, el acercamiento entre Tini y Hanssen volvió a demostrar que las cámaras no dejan pasar absolutamente nada.