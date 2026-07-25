Un fallo judicial benefició a un ex Gran Hermano: la importante indemnización que recibirá

La reacción del Negro Onty tras la resolución judicial

Una vez conocido el fallo, Esteban Hernán Ontivero compartió su descargo a través de sus historias de Instagram, donde habló del desgaste que le provocó el proceso judicial y dejó en claro que, aunque la resolución fue favorable, el expediente todavía no concluyó.

“Lo harto y cansado que me tiene este tema, es impresionante. Eterno, tres años ya. Agota, agota y cada vez más largo. Es interminable”, expresó. Luego celebró la decisión de la Justicia, aunque explicó que aún deberá esperar varios meses para que el trámite quede definitivamente cerrado: “Mortal que se ganó, gracias a Dios, pero es interminable”.

“Ahora tengo que esperar siete u ocho meses, capaz que en enero podré firmar y capaz que para cobrar y poder pagarle al abogado. Pero en enero hay vacaciones, está la feria. Capaz que de acá a un año lo termino. Cuatro años padeciendo”, explicó sobre los plazos administrativos que todavía restan para poder percibir la indemnización.

Por último, el exintegrante de Gran Hermano aprovechó el momento para dejar una reflexión dirigida a quienes, según sostuvo, realizan acusaciones falsas, y se mostró dispuesto a acompañar a personas que atraviesen situaciones similares: “Consejo para la gente que le gusta hacer falsas acusaciones: te condenan. Soy la prueba viviente. Escribime y yo te ayudo”.