Un fallo judicial benefició a un ex Gran Hermano: la importante indemnización que recibirá
La Justicia ratificó el fallo contra la expareja de un ex GH y ahora la mujer deberá afrontar una fuerte compensación económica.
Antes de que Esteban Hernán Ontivero, conocido popularmente como el “Negro Onty”, ingresara a la casa de Gran Hermano 2024, una serie de publicaciones realizadas por su expareja en redes sociales desataron una fuerte polémica. Ahora, varios años después, la Justicia resolvió el conflicto y falló a favor del exjugador.
La Cámara en lo Civil y Comercial de Río Cuarto ratificó la condena contra Tania Elizabeth Aguilera, quien deberá pagarle una indemnización de 1.828.000 pesos, más los intereses correspondientes, dado que la Justicia entendió que esos mensajes afectaron su honor y le provocaron un daño moral.
La disputa comenzó cuando Ontivero ingresó al reality de Telefe. En ese momento, su expareja utilizó su cuenta de X para publicar una serie de mensajes en los que afirmaba que él había abandonado a una mujer embarazada y lo calificaba como un supuesto “padre abandónico”.
Las publicaciones rápidamente tuvieron gran repercusión y se viralizaron, generando un fuerte impacto sobre la imagen pública del cordobés. Ontivero sostuvo desde un primer momento que esas acusaciones eran falsas y que perjudicaron seriamente su reputación. Esa postura fue finalmente respaldada por la Justicia, que entendió que los posteos le ocasionaron un daño moral y psicológico.
Mientras permanecía aislado dentro de la casa de Gran Hermano, el exparticipante no tuvo posibilidad de responder públicamente a las acusaciones. Recién al finalizar su participación pudo realizarse un estudio de ADN, cuyo resultado confirmó que el hijo que esperaba la mujer no era suyo.
La reacción del Negro Onty tras la resolución judicial
Una vez conocido el fallo, Esteban Hernán Ontivero compartió su descargo a través de sus historias de Instagram, donde habló del desgaste que le provocó el proceso judicial y dejó en claro que, aunque la resolución fue favorable, el expediente todavía no concluyó.
“Lo harto y cansado que me tiene este tema, es impresionante. Eterno, tres años ya. Agota, agota y cada vez más largo. Es interminable”, expresó. Luego celebró la decisión de la Justicia, aunque explicó que aún deberá esperar varios meses para que el trámite quede definitivamente cerrado: “Mortal que se ganó, gracias a Dios, pero es interminable”.
“Ahora tengo que esperar siete u ocho meses, capaz que en enero podré firmar y capaz que para cobrar y poder pagarle al abogado. Pero en enero hay vacaciones, está la feria. Capaz que de acá a un año lo termino. Cuatro años padeciendo”, explicó sobre los plazos administrativos que todavía restan para poder percibir la indemnización.
Por último, el exintegrante de Gran Hermano aprovechó el momento para dejar una reflexión dirigida a quienes, según sostuvo, realizan acusaciones falsas, y se mostró dispuesto a acompañar a personas que atraviesen situaciones similares: “Consejo para la gente que le gusta hacer falsas acusaciones: te condenan. Soy la prueba viviente. Escribime y yo te ayudo”.
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