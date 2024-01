Gran Hermano 2023: Emmanuel y Catalina se dijeron de todo en el careo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/GranHermanoAr/status/1745628103009767934&partner=&hide_thread=false Emmanuel y Catalina CARA A CARA "Me puso triste pero no pedí que te vayas".



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/hhu039z3Ta — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 12, 2024

Sin embargo, Catalina le puso la peor de las ondas y le respondió: “Si yo fuese falsa y quisiera que todos me voten para quedarme, te pediría disculpas por la palabra ‘puto’, pero no. Soy una mina que va de frente, que nunca miente. Mil veces te dije que no era por ahí, y fue de corazón. La palabra está en la jerga, y se la hubiera dicho a cualquier otro. No me gustó cuando me pecheaste"

El careo se puso picante Emmanuel acusó a Catalina: "Violenta, discriminativa y homofóbica"



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví el reality gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/2Hbmh8IuqB — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 12, 2024

Emmanuel acusó a Catalina de "Violenta, discriminativa y homofóbica" y la médica le dijo: "Si la gente sintió un agravio por una puteada que lamentablemente tenemos en nuestra jerga, pido disculpas. Yo no soy homofóbica, y Agostina tampoco”

Repercusiones del careo entre Emmanuel y Catalina

declaro la pelea de emmanuel y catalina como LA MEJOR PELEA DE GH pic.twitter.com/cpfvs42OCy — angi (@angiroddriguez) January 12, 2024

cata: yo no soy homofóbica

*5 minutos después*

cata: emmanuel se fue al confesionario a mariconear #GranHermano pic.twitter.com/q0d76ayyKg — GRAN HERMANO (@gh2023___) January 12, 2024

vengan de a mil y enójense pero en esta discusión me parece que la única "agresiva" fue catalina si emmanuel estaba TIESO mientras ella le gritaba de todo, hasta que se unió agostina a darle para que tenga #GranHermano pic.twitter.com/COSbaVVcFJ — aaron (@aarontsuarez) January 12, 2024

Catalina pidiendo perdón pic.twitter.com/b2TcSHabFv — NIKOLA (@velvetnikola) January 12, 2024