A dos días de la final de Gran Hermano, el padre de Nicolás Grosman apuntó contra Martín Ku

En este sentido, Gustavo, padre de Nico, pasó por el ciclo de streaming "Se Picó" que conduce Gastón Trezeguet y aprovechó sus minutos ante el micrófono para enfrentar las acusaciones del dueño de Arturo. Además, le hizo un pase de factura por respaldar a Bautista de cara a la gala final que tendrá lugar el domingo.

Inicialmente, el hombre reconoció: "Cuando entró a la casa, me sentí mal. Me dolió cuando fue y le dijo a Nico que apoyaba a Bauti por cosas que pasaban afuera. Él está en todo su derecho, no digo que no lo esté pero Nico se quedó mal", remarcó.

"Está muy ansioso. Ya pasaron varios meses y él está con poca información asi que está muy sensible. Entonces, que de repente entren y le digan: 'afuera pasaron cosas que no son graves, pero ya vas a saber qué pasó, banco a Bautista' hizo que Nicolás se pusiera muy mal. Yo jamás le haría eso a un amigo y ahí se equivocó un montón", manifestó Gustavo.