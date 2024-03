Agostina habló de su vínculo con Furia tras abandonar Gran Hermano

Qué dijo Agostina sobre su vínculo con Furia en Gran Hermano

Luego, agregó: "Yo soy totalmente lo contrario. Ella es una mina que no necesita la contención, arrasa con todo. Y yo no, yo necesitaba la contención, apoyo".

"Yo no sabía que para ella no éramos un grupo, yo creía que sí. Ahí me di cuenta que lo de ella es todo juego y está muy bien, no está mal", cerró.