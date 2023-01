Gran Hermano: Agustín reveló haber sido engañado y su ex se bajó de la 'Frodoneta'

Inmediatamente, una de las exparejas del joven, identificada como Dai Filgueira, reaccionó en la red social del pajarito: "¿En serio, Agustín? ¿Así que estuviste MESES con alguien que no tenías confianza y no fuiste capaz de decirlo? ¿Y cuando te enteraste de que te ayudé con todo esto e intenté que no te incineren con todo lo que paso en GH, no fuiste capaz de contarme? Me decepcionaste", sentenció.

A todo esto, los usuarios del pajarito azul le respondieron a la exnovia de Agustín con mensajes como: "ni sabés si estaba hablando de vos"; "creo que deberías soltarlo un poco a Agus, ni te nombró y saltaste muy atacada"; "no expongas temas que a lo mejor después te arrepientas", y así otros tantos acusando a la joven de haberse dado por aludida cuando, en realidad, Agustín no hizo mención específica de a quién se estaba refiriendo.

Evidentemente continúo enojada por lo dicho por Agustín y por los mensajes recibidos a raíz de eso, y se defendió: "Gente, muchos se olvidan de que hace unas semanas lo dejé de apoyar y que no tengo nada que ver ni en las votaciones ni en dar la cara por él. Yo hablo de GH como todos ustedes. Y cuando tira frases que van dirigidas a mi persona, y hace bastante que me las estoy tragando, uno termina explotando".

En caso de que "el León" sea expulsado esta noche por el voto del público - se encuentra en placa con Daniela Celis y Lucila 'la Tora' Villar -, sus contactos seguramente lo pondrán al tanto de inmediato de lo sucedido en redes sociales y de que su exnovia está definitivamente dada de baja de la "Frodoneta", tal como se denomina el clan de seguidores de Guardis.

¿Qué dirá el estratega?