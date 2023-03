Alfa amenazó a Ariel y hay escándalo en Gran Hermano: los detalles

Gran Hermano: Alfa amenazó a Ariel

“Ahora con Alfa hablamos lo justo y necesario porque somos compañeros de piso, él me mostró la foto de su abogado y discutí con él, me amenazó con una demanda”, afirmó Ariel en una entrevista con el periodista Juan Etchegoyen.

“Yo tengo una manera de hablar fuerte, fue una discusión pero a las manos ni en pedo nos fuimos, es fuerte lo que pasó, él no quiere que yo recuerde lo del dedo de Camila, fue una jugada estratégica para armar quilombo y después de eso entró a la casa”, añadió.

ariel alfa

“La foto del abogado me la mostró y yo piqué, no me gusta el quilombo y no va en mí, me gusta picantear y soy sarcástico. No me gusta la mala leche, esto de por abajo, yo sé lo que es capaz Alfa y es una persona que la quiero tener lejos”, completo al respecto Ariel.