Gran Hermano: Alfa rechazó la bandera argentina, ¿perderá seguidores?

El primero sucedió cuando Coti le preguntó a Alfa si quería que lo pinte a lo que él le respondió: "No, jamás. Esta es mi banderita", señalando su pañuelo que tiene la bandera de Estados unidos. A lo que Coti manifestó: "Uhh no, no, no. ¿Entonces que haces acá mirando el partido?". Esto generó el odio de los fanáticos del reality que lo tildaron de "cipayo" y "antipatria", y pidieron su salida de la casa.

https://twitter.com/EnAfter/status/1595043386830258176 Aca les dejo el video en mejor calidad. Alfa sorete rechaza la bandera argentina. viejo degenerado vendepatria. WALTER AL 9009. #GranHermanoArgentina #GranHermano #GH2022 #GH22 pic.twitter.com/j8VyKC5sfR — Pablo Andrés Taboada (@EnAfter) November 22, 2022

Pero no quedó ahí y Alfa fue más allá y le dijo a Coti, quien se pintó una banderita argentina en la cara, que tenía una mancha.

Hasta ahora, Walter Santiago sobrevivió a cuatro placas de eliminación, pero teniendo en cuenta de que no es muy querido dentro de la casa, es posible que si llega a quedar nuevamente eliminado, tras estos comentarios, finalmente la gente lo eche. ¿Sucederá?