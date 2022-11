Gran Hermano: Alfa se arrepintió de lo que le dijo a Coti y lloró con Romina

https://twitter.com/minutounocom/status/1591224386425655298 #GranHermano Alfa se puso a llorar otra vezpic.twitter.com/0gzZrxuMGT — minutouno (@minutounocom) November 12, 2022

"Y sé cómo tratar a las mujeres porque tuve mujeres y jamás lastimé a ninguna, nunca en mi vida. En mi vida le falté el respeto a ninguna mujer que estuvo al lado mío", le siguió explicando, angustiado, a Romina.

"Si vos ya hablaste con Coti y arreglaste las cosas, ya está, quedate tranquilo. No te pongás mal", le aconsejó la ex diputada.

Alfa respondió: "Me da mucha tristeza porque pienso 'puta madre, por una broma que estaban haciendo'. Yo me quería ir a dormir y me tengo que bancar la rompedera de huevos, los golpes, que estén a las puteadas, que revoleen cosas de mi mesita de luz. Yo estuve buscando la pastilla para tomarme y había volado a la mierda. Todo eso me lo banco y me callo la boca".

Trascendió que Gran Hermano advirtió que ante una nueva actitud similar, Alfa será expulsado de la casa.