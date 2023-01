Gran Hermano: Alfa y Camila cada vez más cerca, ¿nace "CALFA"?

En esta oportunidad, no pasó inadvertido el hecho de que - en medio del festejo de cumpleaños de Romina Uhrig - Alfa y Camila se juntaron para un dueto de karaoke que entonó, nada más ni nada menos, que "Te quiero tanto" de Sergio Denis.

El estribillo de este clásico dice lo siguiente: "Yo soy la aventura, y tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría, tratemos de vivir con fantasía, juguemos sin temor, que hoy es el día, nuestro día".

Por supuesto, las redes sociales estallaron debido la canción que eligieron los participantes, donde queda la absoluta duda de si es simplemente porque les gusta el tema musical o si se la están dedicando mutuamente.

¿Casualidad o intencionalidad?