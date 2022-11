Arde Gran Hermano: la terrible pelea entre Alfa y Agustín

Según se vio en la transmisión en vivo de Pluto TV, Conejo contó que todo comenzó por la noche, cuando tras reclamos de Alfa a Agustín porque hacía ruidos y no podía dormir, "Frodo" le dijo "pelado trolo".

Agustín alfa gran hermano

"Se ve que Alfa se quedó con bronca, y cuando volvimos le dijo 'enano de mierda, decime en la cara ahora, suricata de mierda'. Lo puteó mal, lo trató para la bosta, y Agus no le decía nada", comentó Alexis.

A su turno, Agustín le dio su versión a Marcos. "Yo ya le pedí disculpas. A mí ya me da por las bolas. Yo lo quiero, pero tampoco le voy a andar perdonando todo. Él no me va a venir a pedir disculpas a mí y yo ya lo hice. Si a él lo gobiernan dos pares de tetas, lo lamento", sentenció.

"Que no se olvide quién está a su lado cuando está mal y cuando está bien. Quién le escucha todas sus anécdotas", lamentó "Frodo".

Por otro lado Alfa seguía enojado y le contó a Romina el porqué. "A mí no me gusta que me digan trolo ni acá ni en la calle ni en ningún lado. Y hay agresiones que no se pueden pasar por alto", sentenció.

