Gran hermano: así fue la fulminante de Furia contra Denisse

"Para mí es un caracol y creo que hay gente que se lo merece más. Sé que la gente no lo va a votar por eso me la juego. Mi idea es que los caracoles estén fuera de la casa. Quiero que la gente esté en la casa porque la valore, no porque dice que es estratega y demás. Dijo que entró a jugar sola, por eso esto es para ella. No me olvido de lo que dijo de mí en el pasado", sostuvo.

La reacción de Furia tras hacer la fulminante

Furia negó rotundamente haber realizado la nominación fulminante contra Denisse, y se dedicó de mentirle a ella y a otros jugadores de la casa de Gran Hermano.

La novia de Bautista se acercó a Juliana para preguntarle si había sido ella quien realizó la jugada, y claramente la hermanita se lo negó.

“Estoy harta de que digas que fui yo”, le dijo Furia a Denisse, que respondió afirmándole que sí sabe quién fue, señalando a Florencia.

“Yo no creo que seas vos porque yo sé que vos sabés que no se usa ahora”, le dijo Denisse a Furia, quien mantuvo cara de póker en toda la charla,

Juliana se acercó a Catalina, preguntándole quién pudo haber fulminado a Denisse y negando tener conflicto alguno con ella.

Pese a todo, Furia le aclaró a Cata que ahora “quiere sacar a la mier…” a Denisse, aprovechando que los líderes de la semana no la pueden sacar de placa por su condición de fulminada.

Juliana mientras se encontraba sola en el patio declaró que “no sabía que podía arruinar a tanta gente y un grupo completo con una fulminante”.