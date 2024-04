Gran Hermano: Bautista habló de qué le pasa con Coti Romero

“Igual me condenó mal que justo el día que entró vos me preguntas quién te gustaba del año pasado, y yo dije que me gustaba Coti y entra amigo. Parece joda boludo... ¡ese día!”, sumó Bautista y aclaró: “Pero yo me cago de risa, yo no quiero por esa pelotudez tipo limitarme a nivel tipo relacionarme con ella en plan... yo me relaciono con ella en plan tipo amigo y punto”. “¿Sabés que gusta de vos? Se lo dijo Paloma”, le apuntaron luego al participante.

Qué dijo Bautista sobre Coti Romero en Gran Hermano

gh coti bautista