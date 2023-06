"Cansado de que me pregunten por Marcos": el estallido de Frodo en Twitch

Qué dijo Frodo sobre Marcos en Twitch

agustin marcos

"Cansado de que me pregunten por Marcos, es una cosa que me rompe las pelotas. Yo, a mi amigo, lo quiero muchos. Pero estoy odiado que me pregunten por él todo el tiempo. Marcos es mi amigo y va a seguir siéndolo", dijo Agustín Guardis en un vivo de la red social.

Y continuó: "Yo me niego a sacarme una foto con Marcos, no soy como otros giles que lo necesitan... los amigos del campeón. Yo no necesito nada de Marcos, y va a ser la última vez que hable de él acá o en cualquier lugar".

"Traerlo acá no me mejora mi laburo, no hace que mi Twitch ande mejor, no lo necesito. Laburo de otra cosa y me va bien acá. Sacarme una foto con Marcos no hace que tenga más seguidores en Instagram. Lo que hablo con él en privado, es la relación de él y mía.", dijo de forma contundente el ex Gran Hermano.