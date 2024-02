Cata de Gran Hermano confesó que tendría un romance con dos exjugadores de Talleres y Boca

Además, Cata dijo que “le gustan mucho los futbolistas”, pero que debería salir con uno que tenga una personalidad fuerte como la de ella y que no sea “muy pegote ni intenso”.

Cuando le pidieron que dijera los nombres de los jugadores con los que saldría, ella nombró al cordobés Cristian Pavón, ex Talleres y actual integrante del Atlético Mineiro del Brasileirão. “Me parece muy lindo, me gusta la personalidad que tiene”, señaló.

Luego habló de Favio Álvarez, también ex Talleres y actualmente jugador de Lanús. “Me gusta este. A ver si me da bola si lo nombro acá”, lanzó Gorostidi sin filtro.

“¿No te escribió ninguno por mensaje directo?”, quiso saber Gastón Trezeguet. “Antes sí, tuve un montón, pero ahora solo uno que lo conozco de antes. Creo que ahora tienen miedo, después de ver mi presentación... Igual yo nunca quemé a nadie, solo al ‘Cuti’ pero porque lo dijeron afuera”, aseguró Cata.