Confirman la vuelta de Gran Hermano: cuándo y cómo será el nuevo formato

"Comenzará, y lo tengo confirmado por tres fuentes, los primeros días de diciembre de este año. Ya va a estar al aire en la pantalla de Telefe, un clásico que ya esté en diciembre", sostuvo a continuación.

Además, se refirió a la conducción y confirmó que Santiago del Moro se mantendrá al frente del reality. "Edición salvaje, así lo venden", afirmó.

Por otro lado, el periodista dio más detalles de lo que será esta nueva temporada del reality más famoso del mundo. "No va a durar siete meses, me dicen que la última experiencia fue muy largo y muy complicado. Y, podría haber uno que otro famosito en el casting. Va a tener aire al término de Bake Off Famosos", sumó.

Y concluyó: "Todavía no convocaron a los castings presenciales, en 10 o 15 días los van a empezar a citar porque es todo medio express".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/agus_rey/status/1825542734725427497?t=cNWaZwZoeUcbHHn9e0XdDw&s=19&partner=&hide_thread=false Primicia: #GranHermano vuelve a Telefe los primeros días de diciembre de este año. Durará menos que los 7 meses de este año, y se vende como edición SALVAJE. No se descarta que haya algún famoso. pic.twitter.com/mDOrPIVqHE — Agus Rey (@agus_rey) August 19, 2024

Cómo participar del casting de Gran Hermano

En la web de granhermano.mitelefe.com encontrarán el formulario de inscripción. Allí se aclara que los interesados deberán ser mayores de 18 años.

Los datos básicos que deberán completar son:

Nombre y apellido

DNI

Fecha de nacimiento

Nacionalidad

Género

Dirección

Provincia

Número de teléfono

Correo electrónico

Otros de los puntos solicitados refieren a los perfiles en las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y TikTok.

Además, se deberá agregar un link a un video de presentación para el casting. "Compartinos un video donde te presentás y nos contás de vos así podemos conocerte", aclara la web.

"Podés subirlo a Youtube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video. Una vez subido a esa plataforma, copiá el link o URL del video y pegala en el campo disponible en el formulario. El video NO PUEDE superar los 2 minutos", precisa el sitio.