Gran Hermano: Coti Romero volvió a hablar de más y fue advertida por producción

coti_furia_gran_hermano.jpg

Aún así, en redes sociales ya expusieron varias veces en las que la influencer se fue de boca. Aunque, ahora, finalmente fue advertida por Gran Hermano. Esto es porque, durante una charla con Nico, este le consultó: "¿Vos creés que podés sacar a una persona, en grupo, que la gente ya decidió que no va a sacar hasta lo último?".

nicolas gran hermano.jpg

Ante esto, Romero expresó sin medirse: "Podés ir laburando para hacerlo, si no, agarrá el premio y entregárselo” . No obstante, antes de que diga más y sufra alguna sanción, GH la frenó y le advirtió que no podía hablar de eso.