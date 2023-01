Coti de Gran Hermano se defendió de las críticas por sus canjes: "La que puede..."

En este sentido, la 'influencer' tuvo que salir a defenderse de la lluvia de críticas que recibió por cobrar $50.000.- una historia en redes sociales y $200.000.- una publicación en el 'feed' haciendo muestra de la marca. Además, como si lo cobrado fuera poco, el canje incluye que también le envíen productos de la firma promocionada.

"Hay gente mala. Vi comentarios que decían que me creía Lady Di. Les quería decir que, si no saben, no opinen, pero para qué me voy a calentar", comenzó picante la correntina.

Con la facilidad de lengua que la caracteriza, agregó: "Soy influencer desde hace mucho. Obviamente que no es lo mismo trabajar solamente en Corrientes. Imaginate que en ese tiempo se cobraba ya buena cantidad de plata. Ahora, con una diferencia de un millón y medio de seguidores, eso lo tengo que cobrar".

"La gente habla porque no sabe y porque es gratis. Entonces, dije, 'que hagan lo que quieran'. Si les gusta bien, y sino también porque son mis precios y lamentablemente la que puede, puede", concluyó la exparticipante de GH.