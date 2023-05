Dramático relato de Romina de Gran Hermano: contó cómo abusaron de ella

La denuncia de Romina de Gran Hermano

romina gran hermano

“No lo podía tocar a este tema. Era un dolor muy grande que si lo hablaba, lloraba. Fue a los 8 años. No le conté a mi mamá, le conté a mi abuela porque no quería ir a la casa de mi mamá. Me dijo que iba a llevar y me puse a llorar como loca. No quería ir y me acuerdo que cuando se lo conté a mi abuela ella se puso… Y justo pasaba mi tío”, contó Romina.

Una de las situaciones más duras que fue su propia madre no le creyó: "mi mamá no me creyó, al contrario, hasta se enojó conmigo y me morfé una paliza de ella. Mi mamá no estaba bien".

“Fuimos los tres juntos a la casa de mi mamá y estaba él. Mi tío empezó ‘llamalo a este hijo de put…’ y mi mamá no sabía qué había pasado. Mi tío lo quería cag… a piñas”, recordó luego.