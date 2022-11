Gran Hermano: el debate con Lucila "La Tora", la quinta eliminada

Gran Hermano: el debate con La Tora, la quina eliminada

Lucila habla de todo en el mano a mano de este lunes en Telefe tras su salida de la casa de Gran Hermana.

"Sabíamos que los amigos de Juan iban a placa. Pero yo me quería divertir, y me divertía más con Cata, Mora y los monitos", contó sobre su estrategia.

Insistió que lo de Alfa "no fue broma". De todos modos, dijo sobre su discusión con Walter que "no fue con las mejores formas".

"Soy muy impulsiva. Es mi manera de defenderme. No me iba a agarrar a piñas, menos en la casa. Me dolió lo de Juliana", explicó sobre su pelea con Tini.

A ver diferentes secuencias ocurridas en la casa, como la espontánea de Coti y su campaña para que la saquen, Lucila aseguró que nada de eso la sorprendió.

CUÁNDO, A QUÉ HORA Y DÓNDE VER GRAN HERMANO, EL DEBATE

Cada participante eliminado de la casa tendrá una charla íntima con Santiago del Moro en la noche del lunes.

Junto al conductor del reality habrá un equipo de analistas conformado por Laura Ubfal, Gastón Trezeguet, Sol Pérez, Nati Jota y Ceferino Reato que aportarán su mirada e interpretación de cada etapa del Juego y las estrategias que vayan mostrando cada uno de ellos.

El programa se podrá ver por la pantalla de Telefe o Pluto TV desde las 21.45. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.