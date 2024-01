El desagradable comentario de Alan de Gran Hermano contra una compañera: "Metete un tarro de aerosol"

"Se va a la bosta, boluda", dijo Emmanuel de inmediato, mientras se reía junto a Sabrina que se cubría el rostro con una manta para no mostrar que también le habían causado gracia los dichos.

alan sobre denisse.mp4

A los fanáticos de la casa más famosa del país no les resultó gracioso en absoluto y, a través de sus cuentas de X, pidieron que voten a Alan para que salga de la casa en la gala de eliminación de este domingo: "No hay un día que el vago no tire un comentario cancelable sobre una mina, es un tanque de leche"; "Es un pajero resentido con las mujeres, lo odio"; "Nunca recibió un voto, es ahora o nunca"; y "Lo detesto, Alan al 9009", fueron sólo algunos de los comentarios más picantes.

A su vez, otros internautas también apuntaron contra Emmanuel y Sabrina: "Que se lo meta él, que está caliente como una pava. Y Emma que después no ande llorando porque eso no es gracioso, ya que Emma pide respeto, le hubiese dicho que eso está mal. Alan al 9009"; "Y Emma se la pasó llorando porque le faltaron el respeto"; "Después se hacen los desentendidos de porque la gente los saca", indicaron los fans del reality.