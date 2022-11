El duro relato de La Tora de Gran Hermano tras sufrir un abuso a los nueve años

"Lo de Coti a mí me toca más, pero también lo hubiese hecho con cualquier persona. Justamente ayer me dijeron que Coti me metió la espontánea, pero qué tiene que ver. No lo voy a dejar pasar en el programa, afuera, ni en ningún lugar, porque conmigo no va a pasar eso", confesó.

Lucila "La Tora" Villar vs. Alfa: "Sigue en la casa porque no vieron las imágenes de lo que pasó"

Y agregó: "Me pasó a los nueve años. Es un tema hablado, lo trato, lo vengo tratando; lo hablé después de quince años. El final siempre es el mismo, el abuso, no hay otro, siempre termina en eso. Fue abuso directamente, a lo que me refiero es que no importa ni quién fue, ni cómo fue, sino que fue a los nueve años".

"Me hacía auto castigo con la noche, con el alcohol, probando cosas, tapaba el dolor con todo eso. Fue fuerte, lo hice durante mucho tiempo, salí jueves, viernes, sábado y domingo. Los domingos eran tristísimos, hasta que un día dije basta, no quiero vivir más así", sumó.

"Llamé a mi amiga y me fue tranquilizando, de ahí lo fui contando de a poquito a poquito. Después me enteré que de diez amigas mías, ocho habían sido abusadas. Otras no se dieron cuenta, otras me lo contaron después de 28 años. En la casa de Gran Hermano de las nueve mujeres, las nueve fueron acosadas y tres abusadas", cerró.