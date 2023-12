El ex de Julieta Poggio confirmó que iba a entrar a Gran Hermano y lo bajaron horas antes

Lucca Bardelli, el exnovio de Julieta Poggio, a través de sus redes sociales reveló que iba a entrar a la casa más famosa del país. Cabe recordar que el modelo e influencer saltó a la fama cuando acompañó a la finalista de GH 2022 desde la tribuna, y cobró notoriedad en los medios tras su mediática ruptura con la bailarina.

El descargo del ex de Julieta Poggio por Gran Hermano

"Primero que nada, al final no voy a entrar a la casa. Muchísima gente me estuvo mandando mensajes, preguntándome, incluso pibes o señoras grandes dándome todo el apoyo y diciéndome que me van a bancar", comenzó diciendo el modelo.

"Nada, lo recontra agradezco, me estallé mal estos días, pero no voy a entrar al final. Sí es verdad que era uno de los confirmados e iba a entrar y todo, pero como ya saben hace una semana se filtró mi ingreso y por eso y unas cuestiones más que no vienen al caso al final no se va a dar", explicó.