El fuerte enojo de Ariel Ansaldo contra la producción de Gran Hermano 

El exparticipante expresó que por la propuesta “estaba muy ilusionado y contento” porque se iba “a lucir” pero no pudo hacerlo: “No se dio. A uno le duele y le pone triste, sigue pasando el tiempo y no podés enganchar nada, ¿hasta cuándo va a seguir esa ley? Me sigo apagando”, dijo respecto a su fama.

"Lo estoy padeciendo bastante pero no sé hasta cuándo, son oportunidades hermosas, me angustia muchísimo, no te voy a mentir, tuve un montón de propuestas y esta era hermosa. Basta loco, una cosa es que no me dejes ir a un programa. Esto era algo lindo y estaba todo bien”, siguió en su descargo.

“Ya no sé hasta cuándo tiene vigencia esto. Una cosa es el contrato, otra la imagen. Si te ponés a hilar fino, se podría arreglar. Hay parejitas que están en el Bailando pero en mi caso no sé", agregó.

“Lo planteé bien arriba con las autoridades, si yo soy hiper manso y profesional, soy cero quilombo, me están apagando al pe... Hace dos meses que tengo propuestas y no puedo hacer nada, dejame estar y si me llamás de vuelta voy a estar. No me reduzcas solo a notas si doy para más y me quieren. No me sobran laburos ni ofertas, me cansé de pedir permiso para todo”, dijo al respecto el exparticipante en una entrevista con Juan Etchegoyen.

Y cerró: “No es que les estoy exigiendo estar en Telefe. Dejame ir a algún lugar donde me pueda lucir, no me apagues tantos meses al pe... Los que están ahí sabrán lo que hacen. Esta vez la sufrí, dejame disfrutar y dame pantalla si me están queriendo, luché toda mi vida para esto, ¿tanto vale mi imagen? Es una injusticia”.