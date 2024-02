Gran Hermano: el tenso y esperado cruce entre Agos y Cata tras su ingreso

se pico entre cata y agos.mp4

Bautista le preguntó a Cata si sentía que había traicionado a Agostina y esta respondió tajante: "No, no la traicioné. ¿En qué la traicioné?", contestó la hija del exjugador profesional Adrián Gorostidi. "Agos, ¿te sentís traicionada por tu equipo inicial de juego?", indagó el uruguayo. "No me sentí traccionada, pero esperaba otra cosa. Me sentí desilusionada", contestó.

se pico entre cata y agos 1.mp4

"¿Qué esperabas?", retrucó Cata. "Esperaba ver a la persona que conocí en un principio, que hablaba de principios y valores", sumó Agos, y aclaró: "Entiendo que esto es un juego. Que jugamos solos".

"¿Cómo creen que va a seguir la relación de ahora en más entre ustedes?", indagó Joel. "Yo creo que si algo te molestó, me lo podrías haber plateado. Yo soy la misma de siempre", contestó Cata. "Está todo bien. El día que salgamos.... si tenemos que hablar, hablaremos", remató Agos.