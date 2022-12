Empezó la guerra en Gran Hermano: Julieta ya sabe que Coti la votó en la espontánea

Con ese espíritu competitivo, para al menos llegar a la final, los dos idean estrategias, siempre al borde del complot, para decidir el destino del juego. Por ello, Coti ahora tuvo un plan complejo: la competidora oriunda de Corrientes le consultó a “Gran Hermano” si podía mentir sobre una supuesta sanción, para que sus votos no generen dudas.

Ante la respuesta positiva la joven tuvo una profunda conversación con sus compañeras, advirtiéndoles que los hombres irían por ellas y proclamando que debían estar unidas.

También les pidió que la cubran para que nadie se de cuenta de que iba a hacer la espontánea, que realizó y en la que votó a Julieta y a Daniela. Con sus tres votos para "Disney", la bailarina quedó directamente en placa.

Esta jugada de Coti generó un gran debate y polémica en redes, y adentro de la casa, luego de que Julieta, Daniela y Romina quedaran en placa pero no asi Coti, empezaron a sospechar de una posible traición. Sumado a eso, alguien gritó desde afuera para que la correntina quede expuesta.

"Julieta, Coti te hizo la espontánea" dijeron y la hermanita quedó sorprendida. "¿Qué dijo? ¿Julieta, 'qué cosa', espontánea?", indicó con dudas sobre lo que había escuchado. En ese momento, la producción decidió cortar la trasmisión y los fans se enojaron.

Aunque no se sabe si finalmente entendió lo que el público quería decirle, Julieta, favorita de la audiencia, podría comenzar una guerra contra la correntina, ya que horas antes le había reconocido al Cone que "no la soporta más y quiere sacarla del juego".

Tras la gala, Julieta comenzó a criticar a Coti por sus actitudes. "No puede entender que esté con Nacho, no significa que juegue con él. Me tiene cansada, me ve la cara. Ya se lo dije. Qué se cree, que me puede decir con quién me puedo juntar y con quién no", expresó furiosa, dando a entender que quería darle órdenes.

Cuando vio a Daniela no se quería meter en el conflicto, le respondió: "¿Tanto miedo le tienen? es una persona". Luego, Juli sostuvo que la correntina tuvo una actitud horrible con ella luego de la nominación, ya que solo fue a consolar a Daniela cuando estaban las dos mal por haber quedado en placa. De todo esto, Poggio concluye que "algo tiene contra ella".

Tras un largo silencio, Julieta vuelve a hablar para decir: "Me parece muy extraño lo de la sanción", comenzando a pensar que la participante les mintió en la cara. A medida que pasan las horas, en el juego todo se va poniendo más caliente y la casa parece una caldera a punto de estallar.