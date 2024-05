"Error mío", la explicación de Mauro tras criticar a la producción de Gran Hermano por ocultar su video

GH MAURO

Y agregó en detalle: “Y decía que no me esperen afuera, que yo no estoy esperando a nadie, que estoy soltero. Pero no lo pasaron”, afirmó en el video, dando a entender que nuevamente la producción de Telefe protegió a Juliana Scaglione. Lo cierto es que, luego, se arrepintió y se responsabilizó por lo sucedido.

Marcha atrás: Mauro sostiene que fue "un error" lo dicho anteriormente

No queda claro cuál fue la motivación para eliminar rápido el mensaje original, pero el joven intentó dar explicaciones a través de la misma red social, ante la pregunta de un seguidor que le sirvió de pie: “Básicamente, no pusieron el video completo porque no hubo tiempo. Fue un error mío después subir lo que subí. No correspondía la verdad. Es todo parte de un programa que es así. No hubo tiempo. Se consideró que estaba bien el saludo que se vio en la tele”.

mauro se arrepiente de bardear gh.mp4