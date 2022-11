Escándalo en Gran Hermano: le hicieron una broma a Coti, y terminó a los gritos e insultos con Alfa

juan alfa coti gran hermano

A la joven le dijeron que Alfa había estado involucrado, por lo que ella también reaccionó contra Walter, pero todo terminó en gritos e insultos.

Primero, Walter amenazó a su compañera con agarrarle su ropa y "garcárla en el baño". "Me tiene las pelotas llenas esta piba. Si me llegó a tocar las cosas, le agarro la ropa y se la prendo fuego", expresó.

"A mí esas boludeces no me gustan porque yo no le toco la ropa a nadie. Dame mis cosas. Voy a agarrar tu ropa y tirarla a la basura", amenazó enojado y a los gritos el participante más grande de la casa. "Vos empezaste, Alfa, ¡la concha de tu madre!", arremetió la joven.

Alfa Coti gran hermano

"Cortala vos, chichón del suelo. Agarraste mis cosas cuando yo no toqué nada tuyo, enana del demonio", sentenció Alfa.

Alfa Coti gran hermano