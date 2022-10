Filtran chat de Holder en el que ofrece contenido XXX propio

“Genio, una consulta: ¿tenés amigos que paguen por contenido XXX?”, le preguntó Holder a uno de sus seguidores de Instagram. El joven le contestó que iba a averiguarlo, y quiso saber de quién era. “Mío”, respondió Holder y le agradeció por comprometerse a ver si a algún conocido le interesaba.

Tomás Holder fue el primer eliminado de la casa de Gran Hermano 2022 y su salida generó diversas polémicas. Hace una semana y un día, era una cara apenas conocida en el universo acotado del TikTok y hoy irrumpió en los hogares de todo el país a través de la televisión.

Mientras en Twitter los memes y comentarios de alegría por esta partida se convirtieron en tendencia, se reveló cuál fue la suma que el joven de 21 años recibió por su semana en Gran Hermano 2022.

Según trascendió, cada integrante cobra un estímulo de 180 mil pesos por semana, un sueldo que puede modificarse de acuerdo al ritmo inflacionario. Para el ganador la cifra será diferente porque, además de este "incentivo", se llevará 15 millones de pesos y una casa.

Desde que pisó la casa, Holder dejó en claro que "yo acá no vengo de vacaciones. Vengo a jugar, pero sobre todo a ganar". Cuando lo nominaron, además, se mostró satisfecho con la chance de "ser evaluado por la gente. Si quieren que me quede, me quedó. SI prefieren que me vaya, me voy". Creía contar con el apoyo de quienes lo siguen en TikTok, pero no fue así.