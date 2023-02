Gran Hermano: filtran supuestos chats sexuales del novio de Julieta con otra mujer

bardelli chat.jpg

Además, no es la primera ocasión en la que el joven se ve envuelto en rumores de infidelidad hacia su novia. Desde que Poggio ingresó a la competencia, su pareja fue vinculado con distintas chicas que, al parecer, conoce en los boliches que frecuenta.

En esta oportunidad, la chica con la que Bardelli estaría chateando decidió mostrar las conversaciones donde se puede ver muy insistente a Lucca: "Bebé, me volvés loco", reza uno de los mensajes enviados por Instagram. Inmediatamente, la joven le replicó: "Vos tenés novia, encima es una diosa Juli, ya lo hablamos. Respetala por lo menos hasta que salga de la casa y ahí aclará qué vas a hacer. Cero códigos, vos no podés ser así".

La respuesta de Bardelli inquietó aún más a los seguidores de la actriz: "Ya lo hablamos y no es que no tenga código, veo lo caliente que está con Marcos y vos me re gustás. El país está viendo lo alzada que está, hasta Cami se dio cuenta como lo coquetea y me hablás de códigos a mí", concluyó.

novio julieta poggio

Lo cierto es que, desde los primeros días del ciclo conducido por Santiago del Moro, a Julieta se la ha vinculado en reiteradas oportunidades con Marcos Ginocchio y, a juzgar por lo que se ha visto, es evidente que tienen química. No obstante, la blonda siempre se ha sabido mantener en su lugar, recordando su relación fuera de la casa.

Por su parte, Lucca también se muestra enamorado de su novia a pesar de estar lejos de ella, pero estos chats no parecen ayudar a que la relación persista una vez que la joven salga del certamen.

En tanto, el reality avanza y ya comienza a entrar en las instancias finales, donde sólo cuatro participantes gustarán de la casa hasta el último día.