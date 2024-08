Flor Regidor acusó a Nico Grosman de Gran Hermano de engañarla: la tercera en discordia y las otras versiones de la ruptura

El primero en hablar del engaño de Nicolás Grosman fue Federico Manzana, quien a través de X dijo: “Gente es lamentable lo que tengo que contarles, pero Lucía se chapó a Nico en Uruguay antes que ella llegue allá pasó el acontecimiento. Lamentable de ambas partes. Que opinan los florico”.

En ese sentido, Flor explicó que están separados y aseguró que se trata a una infidelidad lo que los llevó a estar alejados. Aún así, no reveló quién fue la tercera en discordia. Sin embargo, a través de X surgieron distintas versiones.

Las versiones sobre la separación de Nicolás Grosman y Florencia Regidor

Flor le fue infiel a Nico con Mauro:

Señorita Moskigna, quien suele compartir distintos tipos de datos sobre los participantes de Gran Hermano en su cuenta oficial, confirmó que en realidad quien engañó fue Florencia. Según lo que explicó y, por las pruebas que mostró, ella lo engañó a él con Mauro y, por eso, se separaron. "Después de todo el bardo que se armó por la supuesta infidelidad de Nicolas a Flor Regidor con Lucia. Abro hilo con las pruebas q me mandaron el jueves donde confirman que en realidad Nico dejó a Florencia porque encontró chats de ella con Mauro", escribió la influencer.

Nico engañó a Flor con Rosina Beltrán:

Maicenitachan, otra de las influencers que escribe a través de X, confirmó que el engaño de Nico en realidad fue con Rosina Beltrán y no con Lucia Maidana, pero todavía no confirmaron nada sobre esto. De hecho, no dieron pruebas sobre esto.