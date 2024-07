Flor Regidor de Gran Hermano habló de sus problemas alimenticios

Siempre la influencer se mostró muy activa en redes sociales y, por eso, no dudó en compartir lo que estaba atravesando en este momento. “Siempre les cuento sobre mis problemas alimenticios y no saben lo difícil que es salir de eso. Pero se puede”, escribió Regidor en una historia. Aunque, esto no terminó allí, sino que más tarde ahondó en el tema.

Esto es porque recibió comentarios sobre la imagen compartido y sobre otra de las fotografías que mostró en la que se la ve con la ropa que usó para la final de Gran Hermano. A través de sus historias mostró que un usuario llamado Gonzalo Teran le escribió: "Una dieta urgente". Este comentario lo hizo justamente por el vestido que utilizó para la gala del cierre del reality.

Asimismo, en otra historia, Regidor mostró que la misma persona le contestó otra fotografía: "Eras más linda así", le escribió. En esta foto se la puede ver a Flor en otro momento de su vida incluso antes de entrar al show. En sus historias, expuso ese mensaje, la identidad del follower y lo que le respondió ella. “Estos comentarios nunca van a dejar de existir. Lo importante es saber que lo lindo está adentro y en lo saludable”, escribió.