Fuerte confesión de Ximena Capristo sobre su paso por Gran Hermano: "Me sentí protegida porque..."

“Hay que ver qué mochila trae cada participante que entra a la casa. A mí, por ejemplo, en mi caso particular, fue una seguridad entrar a la casa de Gran Hermano. Tenía muchas inseguridades afuera, y tenía una expareja complicada”, comenzó diciendo Ximena en Gran Hermano, la noche de los ex.

“Ya me había separado hace rato. Y fue muy complicado. De hecho, esta persona cayó de repente a mi casa el día que me dijeron que iba a entrar a Gran Hermano y tuve un episodio violento y muy feo delante de mi familia. Fue muy fuerte. Entonces, a mí me dio una gran seguridad entrar a la casa”, agregó.

Y cerró, a corazón abierto: “Me dolió mucho y no lo conté nunca a esto, y no necesariamente contás todo adentro de la casa. Uno selecciona qué contar. Yo tenía miedo, entonces entré ahí y me sentí protegida y segura de estar ahí. Cuando salí del programa tuve una seguridad privada durante 20 días e iban a todos lados conmigo por este hecho”.