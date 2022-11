Fuerte denuncia contra la Tora de Gran Hermano: "La persona que me hizo bullying"

https://twitter.com/kiarubi98/status/1589470841917800449 un poco me gusta ver a la persona q me bullineó x primera vez odiada x un buen porcentaje del pais y llorando en television abierta la venganza nunca es buena pero a veces vale la pena :p https://t.co/YPEQ4BUi1Q — kia (@kiarubi98) November 7, 2022

La Tora es muy resistida en las redes sociales por sus ataques constantes y maltratos a Agustín, quien por el contrario, es uno de los participantes preferidos, por ahora, de los fans.

En este marco, @kiarubi98 contó su experiencia con Lucila en la época escolar. Se trató de "un bullying estacional en la colonia de la directora del colegio" cuando ella era pre adolescente y quería juntarse con chicas de 14 y 15 años, entre quienes estaba Lucila.

"Obviamente yo era lo mas cargoso del mundo y las chicas con toda la buena voluntad me incluían en las meriendas, pero por algún motivo ella (por la Tora) no me quería ahí y lo recalcaba constantemente con indirectas y gestos que yo captaba y me ponían del orto", recordó la denunciante.

La usuaria explicó que decidió contar su experiencia a partir de las últimas acciones de la concursante del reality. "Esta semana volví a ver las actitudes que en su momento me representaron un problema o angustia, la necesidad de maltratar a alguien y molestarlo con indirectas o actitudes agresivas, la verdad no meo agua bendita y no voy a juzgar a alguien por lo que hizo a los 15", indicó.

"No superó mis expectativas después de 12 o 13 años", concluyó @kiarubi98.