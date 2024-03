Gran Hermano: Furia analizó los gritos que recibió en contra de Alfa

Entonces, una joven seguidora decidió recomendarle: "Furia, alejate de Alfa" y, más tarde, regresó para asegurarle que "Alfa miente, Alfa mentiroso".

FURIA COMIENZA A SOSPECHAR DE ALFA

A raíz de estos gritos, Juliana comenzó a sospechar de las actitudes que tiene Alfa con ella y se replanteó el objetivo por el cuál entró a la casa.

Mientras estaba en el patio con Mauro, Juliana reflexionó sobre las advertencias que recibió por parte de sus fans y analizó la situación.

"Me genera fandom negativo, por eso. O sea, se ve que (Alfa) le hizo algo a Cata, entonces las chicas me dicen "Alejate de Alfa". Y otra cosa es que el grupo de Nacho, la Tora, etc son amigos de Ariel y Cata. Ya me di cuenta" .

FURIA: "Me genera fandom negativo, por eso. Osea se ve que (Alfa) le hizo algo a Cata, entonces las chicas me dicen "Alejate de Alfa". Y otra cosa es que el grupo de Nacho, la Tora, etc son amigos de Ariel y Cata. Ya me di cuenta"

Al fin Furia recapacitó#GranHermano #GranFuria



— Furiosa y maquiavélica (@furiosa_x) March 27, 2024

Lejos de terminar ahí, Juliana siguió pensando en los mensajes que recibió. "¿Alfa tendrá razón en marcarme a Catalina o será un gran mentira para que me pelee con mi amiga?", se preguntó mientras limpiaba la cocina.

Furia le habla a las cámaras:



"Alfa tendrá razón en marcarme a Catalina o será una gran mentira para que me pelee con mi amiga?" #GranHermano



— fefe (@fedeebongiorno) March 27, 2024

Otra situación que se pudo ver en las últimas horas, fue una conversación entre Furia y Bautista, donde ella le confesaba que Alfa le parecía un mentiroso.

Luego, jugando con Ariel, pensó en la posibilidad de exponerlo en la gala de nominación de este miércoles y reafirmar su amistad y lealtad con Catalina.